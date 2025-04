"Mientras mi música siga sonando, Rudy Márquez no morirá": Mensaje del cantautor antes de fallecer

El cantante venezolano Rudy Márquez falleció en la mañana del miércoles 9 de octubre en Medellín (Antioquia), según informaron sus familiares. El artista murió a los 81 años en la Clínica Las Américas de la capital antioqueña, venía enfrentando una dura batalla contra el cáncer de páncreas.



Foto :Cortesía

Estuvo acompañado en todo momento de sus familiares más cercanos, quienes lo llenaron de alegría y amor hasta el último minuto de su vida tras la batalla contra un cáncer.

Nacido en Venezuela, Rudy Márquez desarrolló una carrera musical que lo llevó a ganarse el aprecio de miles de personas a lo largo de América Latina. El reconocido baladista es recordado por su extraordinaria voz, y grandes historias de amor y desamor que están plasmadas en las letras de sus canciones y por mantener presente el género de la balada.



"Rudy Márquez por siempre será nuestro ‘Eterno Romántico’. Solicitamos a todos, su comprensión en este momento tan triste y agradecemos su empatía para respetar nuestra privacidad», indicó la familia del cantautor en un mensaje.

Tuvo una carrera de más de seis décadas, de las cuales las últimas cuatro y media se las manejo su esposa, “La nena” Márquez, quien fue la responsable de que Rudy se prepara para reencontrarse a finales del 2023 con el público después de más de cinco años de ausencia.

Márquez perteneció a grupos de rock que marcaron pauta en los años 60 y 80.

En una oportunidad declaró: “Cuando comenzamos nos fuimos detrás de la senda de The Beatles, sin pensar cómo sería el éxito que alcanzamos. Pero el romanticismo me ganó, por eso decidí lanzarme en solitario”., dijo entonces.

Foto: Cortesía

Las baladas lo llevaron a recorrer América y España, donde mantuvo una buena relación con el destacado y reconocido compositor Manuel Alejandro, uno de los más importantes del género romántico. Unas canciones que él le escribió, y que Rudy nunca grabó, “las estamos rescatando para darle forma a mi nuevo material. Espero tenerlo en el mercado en 2024 y presentarlo “, dijo en una de sus últimas declaraciones a la prensa que escribió la periodista Carmela Longo.

"A pesar de su partida física, estamos seguros de que su música seguirá vigente, ya que se ha convertido en clásicos que perduran en la memoria y el corazón de toda su fanaticada", señala uno de los apartes de un comunicado que se publicó.

El mensaje de despedida

Desde la cuenta oficial del artista venezolano se dejó un mensaje para todos sus seguidores acompañado de un video: “Me despido con amor y gratitud por cada instante compartido. Aunque me voy, siempre estaré en cada recuerdo y en cada canción y en todos los corazones que toqué con cada nota musical. Sentí el amor de un público increíble. Gracias vida, gracias mundo. Cuídense mucho”.

Hoy, con el corazón lleno de gratitud, me despido de este mundo, pero no sin antes agradecer a todas las personas que hicieron posible el camino de Rudy Márquez. A mi amada esposa y manager, La Nena Márquez, quien fue mi fuerza y mi apoyo incondicional toda una vida; a mi sobrina Alberta Centeno como mi hija siempre presente; a mi empresario Alex Tabares y a mi representante Cristóbal Naranjo, por creer en mi sueño; a mi Community Manager, Santiago David Bedoya, por su dedicación incansable; y a todos los que estuvieron a nuestro lado que realmente no alcanzó a mencionarlos a todos: empresarios, empresas de logística, emisoras y medios de comunicación.

Foto: Cortesía

Pero, sobre todo, gracias infinitas a mis fans y seguidores. Ustedes fueron el latido constante que mantuvo viva mi música. Hoy les digo que, mientras mi música siga sonando, Rudy Márquez no morirá. Rudy Márquez.

El portal El Cooperante reseña que supuestamente el artista había solicitado la eutanasia pero hasta el momento no se detalló exactamente cómo murió.

Dicen que Márquez habría solicitado la eutanasia después que se le diagnosticara el cáncer de páncreas, por lo que se desconoce si falleció de forma natural o asistida.

Estaba radicado en Medellín donde, en pleno concierto, se desvaneció frente a su público. Luego, tras unos exámenes, se determinó que padecía la enfermedad y que esta había hecho metástasis y que por esa razón, había requerido la muerte por eutanasia.