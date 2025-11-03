El Ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), se reunió hoy con el Gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, para realizar una audiencia de monitoreo en el ámbito del Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental de las Favelas (ADPF), que supervisa las acciones y la letalidad policial en el estado.

El encuentro, que tuvo lugar a puertas cerradas en el Centro Integrado de Comando y Control (CICC) y se prolongó por dos horas y medias, tuvo como objetivo cobrar y verificar el cumplimiento de las directrices previamente establecidas por la Corte con relación a la ejecución de las operaciones policiales. La reunión se produce tras la reciente megaoperación policial en el Complejo de Alemão y de Penha.

También participaron en el encuentro el Secretario de Seguridad, Víctor Santos; el Secretario de la Policía Militar, Coronel Marcelo de Menezes; el Secretario de la Policía Civil, Felipe Curi; el Director de la Superintendencia General de Policía Científica, Waldyr Ramos; el Secretario de Policía Judicial, Marcelo Schettini; el asesor del Ministro Alexandre de Moraes, Wellington Macedo; el Director del Instituto Médico-Legal, André Luís Medeiro; el Procurador General del Estado, Renán Miguel Saad; y el representante del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), Antonio Edilio.

La oficina de prensa del Supremo Tribunal Federal, afirmó que solo estaban autorizados a participar en la agenda los nombres que figuraban en el despacho que convocaba la audiencia. Miembros del Tribunal también informaron que es habitual que los nombres de los participantes en agendas como esta sean aprobados por los magistrados.

Noticia Al Dia / Arelys Munda