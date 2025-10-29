Miss Estonia se volvió viral al llegar al Miss Universo en una caja de muñeca

La representante estonia al Miss Universo 2025, Brigitta Schaback, acaparó la atención en su partida al certamen en Tailandia.

Schaback, coronada como la mujer más bella de su país, llegó al aeropuerto dentro de una gran caja transparente, un performance que de inmediato se viralizó en plataformas digitales. La puesta en escena hacía una clara alusión al empaque en el que se envuelven las muñecas de Mattel.

Con un elegante vestido azul rey, su banda y corona, Miss Estonia fue grabada mientras era "enviada" de la manera "más segura posible". El equipo de la reina de belleza compartió en redes sociales el video de su viaje de más de 16 horas con el mensaje: "¡el tesoro nacional de Estonia tuvo que ser enviado de la manera más segura posible: sin rayones!”.

Brigitta Schaback competirá por la corona en la 74 edición del Miss Universo, cuya gala final se celebrará el viernes 21 de noviembre en Tailandia.

Noticia al Día/RRSS