Muere Gustavo Suárez Sarcos, fundador de la agrupación musical Tecupae

Tras librar una dura batalla contra el cáncer cerebral, este miércoles se confirmó el fallecimiento de Gustavo Suárez Sarcos, fundador y músico de la reconocida agrupación zuliana Tecupae. La noticia ha generado una profunda conmoción en el ámbito musical, donde colegas y artistas lamentaron con pesar la partida del reconocido acordeonista.

Suárez Sarcos fue una figura emblemática del movimiento musical en Venezuela, especialmente en el estado Zulia, donde su legado musical dejó huella en generaciones. Como líder de Tecupae, contribuyó a la evolución del género con fusiones modernas que llevaron al éxito a la agrupación tecnomusical.

Durante los últimos meses, familiares, amigos y colegas del medio artístico se unieron en campañas de apoyo para ayudarlo en su tratamiento, destacando su calidad humana y entrega por la música.