Muere la estrella surcoreana de Netflix, Kim Sae-ron, a los 24 años

La actriz surcoreana Kim Sae-ron, protagonista del exitoso kdrama coreano Bloodhounds, de Netflix, ha sido encontrada muerta en su casa de Seongsu-dong, al este de Seúl, este domingo 16 de febrero, según informan fuentes policiales.

El cuerpo sin vida de la chica ha sido descubierto por un amigo suyo que había quedado en encontrarse con ella. Él ha sido quien avisó a la policía, pero cuando esta llegó poco pudieron hacer por la joven estrella de la televisión coreana.

Los motivos de la muerte de Saen-ron se desconocen por el momento y la policía local ha iniciado una exhaustiva investigación para intentar esclarecer los hechos, aunque no hay sospecha de que se trate de un crimen, ya que tampoco hay señales de robo. Según recoge el medio local The Korean Times, “aún no hemos encontrado ningún signo de crimen, pero estamos investigando las circunstancias de la muerte”, dicen desde fuentes policiales acerca del suceso que ha conmocionado al país este domingo.

Kim Sae-ron había conseguido hacerse un hueco en la complicada industria del entretenimiento en Corea del Sur. Su carrera no había sido fácil y en los últimos tiempos había tenido algún contratiempo. Sin embargo, la noticia de su fallecimiento ha conmocionado tanto a sus fans como a sus compañeros de profesión, dejándolos en un estado de shock y profunda tristeza. Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias y cariño de sus fans, que todavía no terminan de creerse la trágica noticia de su fallecimiento tan repentino.

Una carrera corta pero fructífera

Kim Sae-ron iba con el presente siglo, ya que nació en 2000. Comenzó su carrera profesional como actriz siendo una niña, con solo nueve años, en películas de acción como A Brand New Life (2009) o The Man From Nowhere (2010) que recibieron buenas críticas. Su talento y carisma la llevaron a protagonizar numerosas producciones exitosas, incluyendo A Girl At My Door, Secret Healer (2016) o Love Playlist (2017), para Netflix. Sin embargo, fue la serie dramática Bloodhounds (2023), también de la misma productora, lo que consolidó aún más su carrera profesional en aquel momento.

Si bien era una prometedora estrella, su carrera sufrió un parón a raíz de un incidente que tuvo con la justicia en mayo de 2022. Fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol después de estrellar su coche contra una acera y tuvo que pagar una importante sanción económica, de casi 13.000 euros, por su infracción al volante. También pidió disculpas públicas por aquel suceso que repercutió negativamente en su carrera profesional, hasta el punto de que su papel en Bloodhounds se vio considerablemente reducido.

En abril de 2024, Kim Sae-ron intentó relanzar su carrera y probó suerte en el mundo del teatro, pero tras una nueva polémica, abandonó el proyecto alegando problemas de salud. Su repentina muerte ha conmocionado al mundo del espectáculo, sobre todo, por su juventud. Las redes sociales recogen cientos de mensajes de cariño para ella y la recuerdan como la estrella juvenil que siempre fue.

Noticia al Día/Información de Hola