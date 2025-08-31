Multitudinario último adiós a Valeria Afanador, la niña hallada sin vida en Colombia

A primera hora de este domingo 31 de agosto, se realizó una caravana fúnebre en honor a Valeria Afanador, una niña de 10 años.

Varias personas se reunieron en Centro Chía para acompañar el último adiós a la menor, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes en el Río Frío.

La familia, junto con las autoridades municipales de Cajicá, organizó la caravana que partió desde Chía hasta el salón Club de Oro, en Cajicá. La ciudadanía tuvo la oportunidad de unirse al cortejo fúnebre.

Caso de Valeria sigue en investigaciones

Tras ser reportada como desaparecida, Valeria Afanador fue hallada sin vida, el hallazgo del cuerpo de Valeria ha abierto nuevas hipótesis en torno a su desaparición y muerte.

El gobernador de Cundinamarca afirmó que la menor de edad se encontró en inmediaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde se perdió su rastro.

Tras una búsqueda continuada que se extendió durante 18 días, la sorpresa mayor llegó cuando el cadáver apareció en una zona ya exhaustivamente inspeccionada por más de 200 personas, incluyendo bomberos, rescatistas y voluntarios, en inmediaciones del río Frío, a escasos 300 metros del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

El capitán Álvaro Farfán, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, precisó: “Más de 20 veces pasamos por este sitio. El último día fue el día miércoles con un equipo interdisciplinario, también con el acompañamiento de drones”.

Las autoridades continúan las investigaciones.

Noticia al Día/El Espectador