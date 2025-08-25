Lunes 25 de agosto de 2025
Murió la actriz española Verónica Echegui

La artista se hizo popular por su papel de La Juani en la película de Bigas Lunas, ‘Yo soy la Juani’ en 2006. Tenía 42 años

Por Candy Valbuena

Murió la actriz española Verónica Echegui
Como directora Verónica Echegui ganó el premio Goya 2022 al mejor cortometraje de ficción. Foto: Carlos Alvarez/GettyImages
La actriz española, Verónica Echegui falleció este domingo, 24 de agosto a los 42 años de edad, según confirmaron fuentes de su entorno a EL MUNDO.

Verónica Echegui, en una entrevista con EL MUNDO. Foto: BERNARDO DÍAZ

La actriz que popularizó la película de Bigas Lunas Yo soy La Juani en 2006, había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad. Su última aparición en la pantalla fue en la comedia romántica de Dani de la Orden A muerte para Apple TV+, que se estrenó el pasado mes de febrero.

Mucho antes de aquello, de que La Juani, quintaesencia del fenómeno choni de los primeros 2000, apareciera, Verónica Echegui -cuyo nombre real es Verónica Fernández de Echegaray- ya sabía que lo suyo sería la actuación. De niña se decidió por ser actriz y en cuanto acabó el instituto ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de la capital. Y fue en 2006 cuando realmente se graduó. Cuentan que Bigas Lunas -que ya había descubierto a Penélope Cruz y Javier Bardem- buscaba una chica de barrio para que se convirtiera en La Juani. A la prueba se presentaron unas 3 mil actrices, pero solo una chándal amarillo del Bershka. Perfecto para encarnar al personaje.

Verónica Echegui posa con el Goya a mejor corto en la 36 gala de los Premios Goya. Foto: JAVIER RAMÍREZ

Ascenso

Aunque la carrera de Verónica Echegui había empezado dos años antes con alguna aparición en televisión y cine, la verdadera carrera de Verónica Echegui empezó en aquel andén de Cercanías, con la voz de Bebe de fondo, cuando La Juani le grita a Dani Martín aquello de "no me digas que me quieres, no me lo digas nunca más, te lo suplico". Su figura se esfuma en el interior del tren mientras él le suplica desde el andén y ahí descubre la joven que va a ser actriz sin dejar de ser La Juani. Como Verónica que nunca dejó de ser Verónica.

Noticia al Día/Con información de EL MUNDO

Temas:

