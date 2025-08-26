Murió Manuel de la Calva, miembro del ‘Dúo Dinámico’ de España

Manuel de la Calva, miembro del ‘Dúo Dinámico’, uno de los grupos más conocidos del pop español de mediados del siglo pasado, falleció este martes, 26 de agosto a los 88 años de edad en un hospital de Madrid, según confirmó a EFE Ramón Arcusa, quien fuese su pareja artística.

Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, miembros del Dúo Dinámico. Foto: El Mundo.

Arcusa explicó que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.

De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del ‘Dúo Dinámico’ atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como ‘Perdóname’, ‘Amor de verano’, ‘Esos ojitos negros’ o ‘Resistiré’, recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.

Lee también: Murió la actriz española Verónica Echegui

Noticia al Día/Con información de EFE