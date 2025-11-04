Netflix revive el legado de Selena Quintanilla en nuevo documental

Treinta años después de su trágica muerte, la historia de Selena Quintanilla regresa al centro del escenario con el estreno en Netflix del documental Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy, programado para el 17 de noviembre.

Esta producción promete una visión íntima y reveladora de la vida de la icónica cantante mexicoestadounidense, quien revolucionó la música tejana y se convirtió en un símbolo eterno de empoderamiento latino.

Dirigida por la aclamada cineasta Isabel Castro, conocida por su sensibilidad en narrativas latinas, la cinta cuenta con la producción ejecutiva de Michele Anthony y de los hermanos de Selena, Suzette y A.B. Quintanilla III, integrantes clave de la legendaria banda Selena y Los Dinos —Suzette en la batería y A.B. en el bajo y la producción musical.

Netflix califica el documental como “una exploración profunda de la vida y el legado de Selena”, enriquecida con material inédito del archivo personal de la familia Quintanilla. Videos caseros, fotografías y entrevistas exclusivas capturan no solo a la estrella deslumbrante en el escenario, sino también a la joven radiante como hija, esposa y hermana en la calidez de su hogar.

“Como cineasta, quise honrar su extraordinario ascenso y su perdurable legado, ofreciendo al mismo tiempo una ventana a su vida tras bambalinas”, compartió Castro en un comunicado a la plataforma.

Con una trayectoria destacada —periodista multimedia en The New York Times, productora de series galardonadas con el Edward R. Murrow y nominada al Emmy por coberturas en VICE News Tonight de HBO—, Castro infunde al filme una profundidad emocional y visual.“Estoy profundamente agradecida con su familia por la confianza y el apoyo durante este viaje. No puedo esperar a que el público experimente la magia, el corazón y la comunidad que Selena nos regaló”, agregó la directora.

El documental rememora los humildes inicios de Selena y Los Dinos en el restaurante Papa Gayo’s de Lake Jackson, Texas, hasta los conciertos masivos que llenaban estadios. Testimonios de sus padres, Marcella y Abraham Quintanilla, hermanos, esposo Chris Pérez y excompañeros de banda reconstruyen el periplo que elevó a Selena a ícono global.

Presentado en primicia en el Festival de Cine de Sundance 2025, el filme se alzó con el Premio Especial del Jurado por narrativa de archivo en documental estadounidense, reconociendo su delicado manejo de imágenes y emociones. “Estamos muy agradecidos de contar con una plataforma que lleve la historia de Selena a fans de todo el mundo”, expresó Suzette Quintanilla tras el anuncio del estreno.Selena Quintanilla: Un legado que trasciende generaciones

Nacida el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, Selena demostró un talento innato desde niña, impulsada por su padre Abraham, quien formó la banda familiar. Sus primeras actuaciones en ferias y locales superaron desafíos económicos gracias a su carisma y voz única, conquistando el público tejano.

En 1987, ganó su primer Tejano Music Award como vocalista femenina del año, repitiendo el logro nueve veces seguidas. Su salto definitivo llegó en 1989 con EMI Latin, bajo la producción de A.B., con álbumes como Ven conmigo (1990), Entre a mi mundo (1992), Selena Live! (1993) —ganador de un Grammy— y Amor prohibido (1994), que la catapultaron por Latinoamérica y EE.UU.

Su fusión de pop, cumbia y ritmos tejanos abrió caminos para mujeres en un género masculino. En 1992, se casó con Chris Pérez, guitarrista de la banda, en medio de su ascenso internacional. El 31 de marzo de 1995, su vida se truncó en Corpus Christi a manos de Yolanda Saldívar, su exgerente, por disputas financieras. Su funeral reunió a miles, y su figura se erigió en emblema de orgullo latino y empoderamiento.

Con más de 18 millones de discos vendidos, Selena, la “Reina del Tex-Mex”, sigue iluminando a nuevas generaciones con su legado de pasión y unidad cultural.

Noticia al Día/RRSS