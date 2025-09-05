Niños de cinco años aprenderán de armas en Tennessee

Niños desde los cinco años empezarán a arrancar con clases de seguridad en el manejo de armas en Tennessee, un estado bajo administración republicana que será ahora el primero de Estados Unidos en aprobar una ley de este tipo.

En 2024, la legislatura estatal aprobó en 2024 un proyecto de ley que decreta estos cursos, que se empezaran a ofrecer en las escuelas públicas en el inicio del nuevo año académico, al término del verano.

El Departamento de Educación Estatal anunció directrices que instituyen que los alumnos de cinco a ocho años deberían, por ejemplo, poder diferenciar entre un arma falsa y una real.

Agregando que también deben aprender a “demostrar una actitud responsable respecto a las armas de fuego” e identificar las partes de un arma, como el gatillo, el cañón o la boca.

El curso será periódico y necesario para los estudiantes hasta que terminen la secundaria.

Los defensores de la clase dicen que es una forma de responder a los tiroteos escolares, que son trágicamente frecuentes, donde hay más armas que personas.

Tennessee es el primer estado en ratificar una ley que dictamine clases de seguridad en el uso de las armas para niños, aunque Utah y Arkansas también han aprobado leyes similares recientemente.

Las normas estatales no describen como los educadores deben enseñar este material ni cuánto tiempo debería durar el curso, solo exteriorizan que los instructores no habrían de hacer uso “municiones reales, disparos reales o armas reales”, y que deberían ser "neutrales en cuanto a su punto de vista sobre temas políticos".

Las autoridades escolares pueden invitar a la policía o a expertos en salud pública para ayudar a ofrecer esta clase.

Las armas son la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en Estados Unidos, según los funcionarios de salud pública del país.

Hace una semana, un perpetrador fuertemente armado mató a dos niños y dejó heridos a oros 14 en una iglesia católica adjunta a una escuela en Minneapolis, Minnesota. Tres adultos también resultaron heridos.

Estados Unidos tiene la tasa más alta de muertes por violencia armada que cualquier otra nación desarrollada.

Con información de RFI

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)