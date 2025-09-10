¡No se pudo! La Vinotinto cayó goleada ante Colombia y se quedó sin repechaje

La Vinotinto cayó goleada 3-6 ante Colombia este martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Los goles vinotinto fueron obra de Telasco Segovia, Josef Martínez y Salomón Rondón, mientras que por los ‘cafeteros’ facturaron Luis Suárez x4, Yerry Mina y Jhon Córdoba.

Venezuela inició de gran manera el encuentro, siendo ofensivo y anotando gracias a un disparo letal de Telasco Segovia. Asimismo, un cabezazo de Yerry Mina igualó las acciones para los ‘cafeteros’.

Inmediatamente después, Josef Martínez (luego de una revisión) anotaría el 2-1 que hizo explotar de emoción a la fanaticada.

Finalizando la primera parte, Luis Suárez facturó el 2-2 para una Colombia que terminó mejor el primer tiempo.

A su vez, el segundo tiempo fue todo para el equipo del también argentino Néstor Lorenzo y el encuentro acabaría en una goleada escandalosa.

Con este resultado, el conjunto de Fernando ‘Bocha’ Batista se quedó sin oportunidades de clasificar al repechaje premundialista.

Por su parte, Bolivia derrotó a Brasil (clasificado) 1-0 en El Alto (aprovechando su localía) y aseguró su pase al mencionado repechaje.

Noticia al Día