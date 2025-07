"Nos mantenemos firmes en defensa del Zulia": Dip. Henry Ramones

El diputado opositor ante el Consejo Legislativo del estado Zulia, Dr. Henry Ramones, expresó este viernes 18 de julio: "Me mantengo firme en defender la región y no fallaré ante la responsabilidad que me asignó el pueblo zuliano".

Ramones fue consultado por Noticia al Día sobre los planes o proyectos que se propone como miembro del Consejo Legislativo del Zulia y dijo: "Al asumir el reto, tengo en primer lugar el honor de presidir la Subcomisión de Juventud, Promoción del Deporte, Recreación y Mantenimiento de las Instalaciones Deportivas, y de formar parte como miembro de la Subcomisión para la Conservación, Mejoramiento y Protección del Equilibrio Ecológico del Estado y por esta área comenzará mi gestión".

Desde esta responsabilidad que se le asigna dijo que se mantendrá vigilante en cuanto a la inversión que se hizo en materia deportiva en la gestión del gobernador Manuel Rosales y que no caigan en deterioro los trabajos que se han impulsado. Se mantendrá la lucha en la búsqueda de la descentralización y esté en manos de los zulianos para una recuperación total.

Áreas deportivas descuidadas

A través de los medios de comunicación, se había denunciado en reiteradas oportunidades el deterioro de algunas áreas del complejo polideportivo, reportadas como descuidadas y el gobierno central a través de la Secretaría de Deporte inició trabajos.

Desde esta responsabilidad que se le asigna dijo estar dispuesto a coordinar, en lo posible, en la recuperación de las instalaciones deportivas de la región en el trabajo de la secretaría de deporte.

El complejo alberga diversas disciplinas como natación, polo acuático y saltos ornamentales.

El diputado ante el CLEZ reiteró que, al igual que muchos zulianos el compromiso es seguir usando el voto como único instrumento de lucha, e invitó a participar en el venidero proceso del 27 de julio para elegir nuevos alcaldes. "Legislar en el estado Zulia en favor de los zulianos es nuestro norte y nada ni nadie nos detendrá el trabajo que hemos emprendido", agregó.

