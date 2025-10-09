Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

“Nuestra gestión recupera plazas y arboriza la ciudad”: Ana Clara de Di Martino

"El alcalde Giancarlo Di Martino entrega todos los días espacios renovados, bellos y llenos de vida", expresó.

Por Ernestina García

"Nuestra gestión recupera plazas y arboriza la ciudad": Ana Clara de Di Martino
La primera dama del municipio y directora de Desarrollo Social de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, Ana Clara Barboza de Di Martino, destacó el compromiso de la gestión municipal con la recuperación de espacios públicos y la reforestación urbana, durante el acto de entrega de las plazas Antonio José de Sucre y Junín, ubicadas en las parroquias Bolívar y Santa Lucía.

“Nuestra gestión recupera plazas y arboriza la ciudad. El alcalde Giancarlo Di Martino entrega todos los días espacios renovados, bellos y llenos de vida, para el disfrute de las familias marabinas”, expresó la funcionaria durante el evento.

Estas obras forman parte del plan de transformación urbana impulsado por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo que lidera Di Martino, quien en apenas cuarenta días de gestión ha entregado las plazas Antonio José de Sucre, Junín, El Jazmín, San Rafael, Luis Hómez, Paul Harris, Jóvito Villalba y Louis Braille, mientras que más de cuarenta plazas adicionales se encuentran actualmente en proceso de renovación.


Con la intervención de más de 3.300 metros cuadrados por parte de Sedepar, las plazas Sucre y Junín recibieron mejoras integrales que incluyeron reforestación, instalación de sistemas de riego, pintura, iluminación y mobiliario urbano.

Maracaibo apoya Plan nacional de reforestación

En cuanto al Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra y la gran jornada de reforestación nacional la Dra. Ana Clara de Di Martino explicó que está iniciativa es impulsada por el presidente Nicolás Maduro, con el objetivo de recuperar áreas verdes, tan necesarias para el planeta y sus habitantes.
En el caso Maracaibo esta reforestación permite proveer de sombra, mitigar las altas temperaturas y crear espacios de encuentro ciudadano.


“Estamos sembrando lo que en un futuro será nuestra sombra y nuestro resguardo frente al calor. Recuperamos cada espacio verde de Maracaibo con un sentido humano y social”, afirmó.
La directora de Desarrollo Social subrayó que estas acciones forman parte de un plan integral para devolver a Maracaibo espacios seguros, limpios y funcionales, que promuevan la paz, la unidad y la convivencia familiar.


“Maracaibo avanza hacia el objetivo de convertirse en la primera ciudad de Venezuela. El trabajo no se detiene; cada día damos pasos firmes en el cumplimiento de las promesas hechas en campaña”, concluyó.


Noticia al Día/Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

