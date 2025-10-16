Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Desde enero, el Gobierno nacional ha logrado repatriar a más de 14 mil personas en más de 70 vuelos a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Por Candy Valbuena

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU
Foto: MinJusticia
Este miércoles, 15 de octubre que arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía un nuevo vuelo de repatriación, procedente de Estados Unidos, con 153 migrantes venezolanos a bordo, informó el Ministerio de Interior y Justicia a través de sus redes sociales.

Según cifras oficiales en el vuelo número 77 que forma parte de la ‘Gran Misión Plan Vuelta a la Patria’ de las 153 personas que llegaron al país son: 122 hombres, 21 mujeres y 10 niños.

Los connacionales, fueron recibidos y atendidos por las instituciones del Estado, quienes aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes, asistencia médico social, entre otros.

La aeronave procedente de EEUU tenía previsto aterrizar en horas de la mañana y por condiciones meteorológicas, no pudo realizar dicha acción, por lo que su llegada a la nación fue cerca de las 4:00 p. m.

En cifras

El Gobierno de Venezuela ha repatriado a más de 14 mil personas en más de 70 vuelos, luego de que Caracas y Washington, suscribieran un acuerdo de deportación el pasado mes de enero.

El Ejecutivo venezolano defiende que estos vuelos de migrantes que forman son parte de la ‘Gran Misión Vuelta a la Patria’, programa que busca facilitar el retorno voluntario al país, además de recibir a los connacionales deportados por la nación norteamericana.

Lee también: Llega nuevo vuelo con 259 migrantes venezolanos repatriados desde EEUU 

Noticia al Día/Con información de Minjusticia

Temas:

