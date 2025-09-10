Miércoles 10 de septiembre de 2025
Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

En zonas del Lago de Maracaibo, se espera formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones variables

Por Candy Valbuena

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano
Foto: NAD
Este miércoles, 10 de septiembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que la onda tropical (OT) número 34 entrará al país en las próximas horas, lo que de seguro traerá lluvias a ciertas zonas del territorio.

En cuanto a la OT N° 35, el organismo prevé que toque Venezuela entre el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre.

Mientras tanto, hasta horas del mediodía de este miércoles, el Inameh indicó que, se prevé nubosidad parcial y áreas despejadas en buena parte del país; resaltando, zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas, este de Sucre, Cojedes, este de Miranda, Apure, Barinas, Portuguesa y Lago de Maracaibo, donde se espera formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones variables.

Foto: Inameh

