Onda tropical N° 34 se desplaza desde oriente al centro del país este domingo 14-Sept

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidología (Inameh) informó este domingo, 14 de septiembre sobre el trayecto de las ondas tropicales (OT) dentro del territorio y en torno a los efectos, como lluvia, que traerá.

El organismo destacó que la OT N° 34 se desplaza desde el oriente hacia el centro del país, es reforzada la zona de convergencia intertropical, generando núcleos convectivos, acompañados de precipitaciones moderadas a fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento en zonas de Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure y Guárico.

Asimismo, entre las próximas horas de hoy y mañana lunes, 15 de septiembre está prevista a llegada al país de la onda tropical N° 35.

Boletín meteorológico

Hasta horas del mediodía de este domingo, según resalta el Inameh: Se espera un aumento progresivo de la cobertura nubosa en gran parte de su extensión, alternando algunas áreas nubladas acompañadas de núcleos convectivos que propician lluvias o chubascos en partes de norte de Monagas/Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales/Centrales, Miranda, Aragua, Carabobo, Los Andes, Falcón, Lara y Zulia. El resto del país se mantendrá con nubosidad parcial.

Foto: Inameh

