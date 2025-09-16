Onda tropical N° 35 entraría al territorio venezolano este martes 16-Sept

La mañana de este martes, 16 de septiembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció la probabilidad de que en las próximas horas la onda tropical número (OT) 35 ingrese al territorio venezolano, tras la salida de la N° 34.

Asimismo en su reporte diario, el organismo añadió que: Venezuela continúa parcialmente nublada y despejada, con actividad convectiva acompañada de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctricas ocasional al sur de Bolívar, Amazonas, sureste de Sucre, noreste de Apure y Zulia.

Es de acotar, la importancia de conocer los cambios climáticos que enfrenta el país, por lo que el Inameh recomienda mantenerse informado a través de todos sus canales comunicacionales oficiales.

Lee también: Onda tropical N° 34 se desplaza por el occidente del país: Anuncian más lluvias para el Zulia

Noticia al Día