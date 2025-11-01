Onda tropical N° 53 se desplaza por el centro del país este sábado 1°-Nov

La tarde de este sábado 1° de noviembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que la onda tropical (OT) número 53 se desplaza por el centro del territorio venezolano, lo que podría ocasionar más lluvias en Zulia y otras zonas del país.

El organismo detalló que la OT Nº 53 está desplazándose por el centro del país, acompañada de abundante nubosidad en la parte frontal de la onda, ocasionando precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes y Yaracuy. Situación que será reforzada por la convección diurna.



Pronóstico diurno

El Inameh resaltó la situación general hasta aproximadamente las 6:00 p. m. de este sábado: Se estiman áreas nubladas, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en la Región Central.

