Jueves 23 de octubre de 2025
Al Dia

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Este jueves 23-Oct se esperan precipitaciones variables dispersas e intermitentes en varias zonas del país incluido el Zulia

Por Candy Valbuena

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) continúa el seguimiento de las ondas tropicales (OT) por el territorio venezolano y cerca del mismo.

Este jueves, 23 de octubre el organismo notificó que la OT N° 48 pasó a ser la Tormenta Melissa y "no representa peligro directo para Venezuela", mientras que la OT N° 49 fue suprimida.

En cuanto a las ondas tropicales N° 50 y 51 que bordean el país, se espera su entrada en los próximos días, a partir de este fin de semana que entra.

Pronóstico para hoy

Hasta horas del mediodía de hoy, se prevé nubosidad de parcial a fragmentada en buena parte del territorio; no obstante, se espera la formación de mantos nubosos acompañada de precipitaciones variables dispersas e intermitentes en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, este de Sucre, Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

Foto: Inameh

Lee también: Onda Tropical 48 se desplaza sobre el occidente del país: Se espera lluvias en el Zulia

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Venezuela venció a Chile en su debut en el Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Djokovic anuncia que no jugará el Masters 1000 de París

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar

Ministerio de educación instaló comisión para evaluar "impacto de las tareas escolares"

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cuando las plataformas de streaming se unen a los juegos en línea: Por qué el iGaming necesita soluciones más inteligentes

El streaming ya ha marcado la pauta, y ahora los juegos en línea deben ponerse al día..
Al Dia

Cuando las plataformas de streaming se unen a los juegos en línea: Por qué el iGaming necesita soluciones más inteligentes

El streaming ya ha marcado la pauta, y ahora los juegos en línea deben ponerse al día..
Al Dia

"Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil": Lula da Silva

En su pronunciamiento, señaló que aunque su mandato actual termina a finales de 2026, está "preparado para disputar otras elecciones".
Al Dia

Las mejores estrategias para aprovechar al máximo los giros gratis en Sweet Bonanza

Este artículo contienen información relevante y te guía paso a paso con estrategias prácticas, datos reales y recomendaciones.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025