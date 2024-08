Padrastro intentó asesinar a una influencer venezolana en Miami

Una destacada influencer venezolana denunció públicamente que su expadrastro Luis Damas, intentó asesinarla.

La influencer de nombre, Eixchel Berroteran, utilizó sus plataformas digitales para compartir el aterrador suceso que vivió con su expadrastro de 64 años.

Berroteran escribió en su cuenta de Instagram lo sucedido. "La noche del 21 de Agosto del 2024 volví a nacer, mi ex padrastro (quien no vivía en mi casa), entró a mi vivienda con un arma de fuego diciendo que me iba a matar y dijo que era porque yo no quería que él y mi mamá estuvieran juntos".

Según el relato de la joven venezolana, Damas espero a su mamá en la puerta del apartamento y la empujó para que entrara a la fuerza a su casa. "Le dijo que me iba a matar, sacó un arma y apuntó a mi mamá y luego entró a mi cuarto, me apuntó con la pistola, yo me lancé al piso pidiéndole que por favor no hiciera nada. Intenté meterme debajo de la cama, pero era muy bajita y decidí arrastrarme hacia él pidiéndole a gritos que parara. En ese momento escuché el disparo que me dejó aturdida; pero mi mamá comenzó a forcejear con él y el disparo no me alcanzó".

Dios me dio otra oportunidad

La influencer venezolana aseguró que esa noche fue la peor de toda su vida. "Dios me dio otra oportunidad. Al fallar el disparo por CENTÍMETROS… quedé aturdida, en shock y con el miedo de pensar que esos serían mis últimos momentos de vida; en ese momento Dios me dio la fuerza de pararme y defenderme junto a mi mamá, el amor que nos tenemos el una a la otra nos dio la fuerza para controlar la situación".

Madre e hija llegaron hasta la cocina forcejeando con el expadrastro, mientras él mordía a la señora y halaba del cabello a la joven. "Ambas gritábamos por ayuda pero hasta ese momento nadie escuchó. Una persona tocó la puerta pero él nos hizo decirle que se fuera. Nos amenazó diciendo que si llamábamos a la policía todo se iba a acabar, también dijo que él tenía contactos en la policía y que si reportábamos… el tenía amigos matones y que esto no se iba a quedar así".

Sus más 702 mil seguidores en Instagram y 4.3 millones en Tik Tok, repudiaron el brutal ataque.

Detenido

La policía de Miami-Dade, arrestó a Damas bajo los cargos de intento de asesinato y agresión agravada contra su exesposa y la hija de esta. Según la orden de arresto, Damas estuvo casado con su exesposa durante 13 años y llevaban 7 meses separados al momento del incidente.

Noticia al Día