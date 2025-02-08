¡El momento que tanto esperabas ha llegado! Panda Occidental, el nuevo restaurante de comida china, abre sus puertas en Maracaibo, ofreciendo una experiencia culinaria única y auténtica.

Los marabinos pueden disfrutar de una amplia variedad de platos tradicionales chinos, elaborados con ingredientes frescos y de alta calidad. Desde el clásico arroz chino, chop suey hasta el delicioso pollo teriyaki, cada bocado te transportará a los sabores de Oriente.

Panda Occidental ofrece promociones especiales, platos desde $3 que trae media ración de arroz especial más 1 lumpia.

Promo #2 que trae media ración de arroz especial, 1 lumpia y 1 refresco mediano por $4.

El Combo Panda #2 que trae media ración de arroz especial, 2 lumpias, media ración de pollo agridulce y dos refrescos medianos por $10.

Y si vas en pareja puedes pedir el combo para 2 que cuenta con una ración especial con camarón, 2 limpias, media ración de pollo agridulce y dos refrescos medianos por $13. Para disfrutar en familia tiene un menú familiar por $26, perfecto para compartir.

Panda Occidental te espera en la Feria de Comida Zona Gourmet del Sambil Maracaibo de lunes a domingo de 11:00 am a 10:00 pm.

Todas sus promociones cuentan con delivery en toda la ciudad de Maracaibo y San Francisco, para comunicarte con Rest Panda Occidental escribe al 04125392762. Síguelos en su cuenta en Instagram: @pandaoccidental y en TikTok panda.occidental

Fotos: Xiomara Solano – Video: Will Marval.

