Domingo 19 de octubre de 2025
Papa León XIV afirmó que nuevos santos han sido capaces de "mantener encendida la llama de la fe"

En la ceremonia, que reunió a miles de fieles, especialmente de la comunidad venezolana, el papa proclamó santos al médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los dos primeros santos de Venezuela.

Por Ernestina García

Papa León XIV afirmó que nuevos santos han sido capaces de
El papa León XIV dijo este domingo 19 de octubre, durante la misa de canonización celebrada en la plaza de San Pedro, que "los bienes materiales, culturales, científicos y artísticos" pierden sentido si no hay fe, y destacó el testimonio de los nuevos santos, que han sido capaces de «mantener encendida la lámpara de la fe».

Lee también: ¡José Gregorio Hernández ya es santo! Un hito para la fe venezolana

En la ceremonia, que reunió a miles de fieles, especialmente de la comunidad venezolana, el papa proclamó santos al médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los dos primeros santos de Venezuela.

"La fe, comparada con grandes bienes materiales y culturales, científicos y artísticos, sobresale; no porque estos bienes sean despreciables, sino porque sin fe pierden el sentido", dijo el papa durante su homilía.

"Hoy están ante nosotros siete testigos, los nuevos santos y las nuevas santas, que con la gracia de Dios han mantenido encendida la lámpara de la fe, más aún, han sido ellos mismos lámparas capaces de difundir la luz de Cristo", añadió.

Además de Hernández (1864-1919) y Rendiles (1903-1977), también fueron canonizados Ignacio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio de Mardin, Turquía; Peter To Rot, laico de Papua Nueva Guinea; las religiosas italianas Vincenza María Poloni, fundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona, y María Troncatti, de la congregación de las Hijas de María Auxiliadora; y el también laico italiano Bartolo Longo.

En su homilía, León XIV subrayó que los recién proclamados santos no son «héroes» ni «paladines de un ideal cualquiera», sino «hombres y mujeres auténticos».

Refiriéndose específicamente a los nuevos santos, León XIV calificó a José Gregorio Hernández como un «benefactor de la humanidad con un corazón encendido de devoción» y a Carmen Rendiles como una «carismática fundadora» que dedicó su vida a la educación y al servicio de los demás.

«Estos fieles amigos de Cristo son mártires por su fe, como el obispo Ignacio Choukrallah Maloyan y el catequista Pedro To Rot; son evangelizadores y misioneros como sor María Troncatti; son carismáticas fundadoras, como sor Vicenta María Poloni y sor Carmen Rendiles Martínez; son bienhechores de la humanidad con sus corazones encendidos de devoción, como Bartolo Longo y José Gregorio Hernández Cisneros», afirmó.

Y añadió: «Que su intercesión nos asista en las pruebas y su ejemplo nos inspire en la común vocación a la santidad».

Además, durante su homilía, León XIV recordó la importancia de la oración, comparándola con la respiración que sostiene la vida del cuerpo, y advirtió sobre las tentaciones que ponen a prueba la fe.

«Quien no acoge la paz como un don, no sabrá dar la paz», advirtió.

Santa Carmen Rendiles, nacida en Caracas en 1903 y fallecida en 1977, fue la fundadora de la congregación Siervas de Jesús. Fue beatificada en 2018 tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión: la inexplicable curación de una médica venezolana en 2003.

Por su parte, san José Gregorio Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, una niña que recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Noticia al Día y la Universidad José Gregorio Hernández llevan en vivo la histórica canonización de los primeros santos venezolanos

Cielo y tierra celebran: Isnotú, natal de José G. Hernández, desborda fe entre luces, cánticos al mostrar la aureola de Santo

Cielo y tierra celebran: Isnotú, natal de José G. Hernández, desborda fe entre luces, cánticos al mostrar la aureola de Santo

Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

Papa León XIV afirmó que nuevos santos han sido capaces de "mantener encendida la llama de la fe"

En la ceremonia, que reunió a miles de fieles, especialmente de la comunidad venezolana, el papa proclamó santos al médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los dos primeros santos de Venezuela.
Cielo y tierra celebran: Isnotú, natal de José G. Hernández, desborda fe entre luces, cánticos al mostrar la aureola de Santo

El pueblo de Isnotú se iluminó en oración y festejo por San José Gregorio Hernández, con fuegos artificiales, aplausos y lágrimas de alegría.
Carmen Elena Rendiles Martínez: La devota que superó la discapacidad hasta llegar a los altares

La canonización, aprobada el pasado marzo por el hoy fallecido Papa Francisco y que ofició su sucesor, León XIV, significó un impulso para dar a conocer la imagen, vida y obra de esta religiosa que fundó colegios para garantizar la educación de niñas de bajos recursos y una congregación que sigue adelante.
Así se celebra a San José Gregorio en Maracaibo ¡Bendícenos Gollito!

La alegría expresada entre lágrimas acompaña a los devotos zulianos quienes festejan la canonización de San José Gregorio Hernández este…

