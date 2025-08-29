Partido ORA realizará toma de la Plaza Bolívar de Maracaibo en defensa por la paz de Venezuela

El próximo lunes, 1° de septiembre a partir de las 10:00 a. m. se realizará la toma de la Plaza Bolívar de Maracaibo por parte del partido Organización Renovadora Auténtica (ORA), en defensa por la paz de Venezuela.

La información fue detallada por la coordinadora regional de ORA en la entidad zuliana, profeta Yarelis Machado de Rondón, quien indicó que esta actividad será replicada en todas las plazas Bolívar del país, donde elevarán las oraciones al Dios Todopoderoso por la paz de la nación.

Asimismo, destacó que esta actividad se desarrollará atendiendo directrices del jefe de Estado, Nicolás Maduro y el presidente del partido ORA y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Oswaldo Zamora.

"Esta actividad se desplegará con la intención de que el pueblo cristiano haga representatividad en aras de la paz en Venezuela, en torno a las amenazas en nuestra contra", puntualizó la coordinadora regional del partido ORA.

