Martes 16 de septiembre de 2025
Petro califica de "asesinato" nuevo ataque de EEUU a una lancha en el Caribe

Petro se refirió al incidente, anunciado por el exmandatario estadounidense Donald Trump, señalando que "acaban de destruir otra lancha con tres" personas a bordo.

Por Ernestina García

Petro califica de
Foto. capture video
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, califica de "asesinato" el reciente ataque de Estados Unidos contra una ‘narcolancha’ en el Caribe, que, según denunció, le costó la vida a tres personas.

Petro se refirió al incidente, anunciado por el exmandatario estadounidense Donald Trump, señalando que "acaban de destruir otra lancha con tres" personas a bordo. "Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato", afirmó el presidente, acusando al Gobierno de EEUU de "asesinar gente latinoamericana en su propia tierra" y de no tener derecho a actuar en lo que considera mar territorial.

En su declaración, Petro reiteró su postura de que la lucha contra las drogas es un problema de "salud pública" y no de "policías, ni de bolillo, ni de cárcel, menos de bombas y misiles". Además, destacó que desde que el presidente Richard Nixon decretó "la guerra militar contra las drogas", se ha asesinado a "un millón de latinoamericanos".

Finalmente, el mandatario colombiano criticó que mientras las autoridades de EE.UU. "no son capaces de reducir el consumo de fentanilo", Colombia es "el país que más incauta drogas en el mundo", elogiando la inteligencia colombiana en este tema.

Previamente, el presidente estadounidense mostró en sus redes sociales un video de un nuevo ataque contra supuestos "narcoterroristas de Venezuela". "Bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extremadamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió en su cuenta de Truth Social.

Noticia al Día/RT

