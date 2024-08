Piden ayuda para repatriar los restos de la estudiante falconiana hallada muerta en Perú

Familiares de la estudiante falconiana, Legdimar Bethania Chirinos Bustillos, de 24 años, recaudan fondos para repatriar sus restos de Perú a Venezuela.

A través de la plataforma gofund.me, familiares de la joven solicitan apoyo económico para darle cristiana sepultura en su ciudad natal.

Lee también: Hallan muerta a estudiante falconiana dentro de una habitación en Perú

"Hola, mi nombre es Larry, y como deben a ver escuchado, toda mi familia y yo lamentamos mucho el fallecimiento de mi hermana Legdimar Bethania, quien en su vida transmitió felicidad a cada uno de sus conocidos, en esta ocasión estamos haciendo una recolección para la repatriación de su cuerpo a Venezuela, para que cada uno de sus familiares, amigos y conocidos puedan verla por última vez", escribió un hermano de la víctima en la solicitud de ayuda.

"No me salen las palabras para escribir todo esto, no saben que tan vacío dejó mi corazón mi hermana".

La policía y fiscalía del referido país investigan las circunstancias que rodean la muerte de esta estudiante venezolana nacida en Coro del estado Falcón.

Para quienes deseen hacer algún aporte, acceder a esta dirección https://gofund.me/c7a05d78

Noticia al Día / Gerardo Morón