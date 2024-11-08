Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

PNB encontró droga enterrada en costas de Falcón

La Policía Nacional Bolivariana desenterró en las costas de la playa El Serrador, municipio Tocópero, un saco con ocho panelas…

Por María Briceño

PNB encontró droga enterrada en costas de Falcón
Foto: cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Policía Nacional Bolivariana desenterró en las costas de la playa El Serrador, municipio Tocópero, un saco con ocho panelas con restos generales y semillas de marihuana.

Según el Secretario de Seguridad Ciudadana, general de brigada Miguel Morales Miranda, el hallazgo se practicó en horas del mediodía de este jueves en este municipio Costero, en el cual se habían incautado de 50 panelas el pasado jueves 4 de abril y una embarcación sin motores.

En marzo del 2022 se incautó en esta misma zona 18 panelas de droga.

La comisión logró dar con el alijo en el contexto de las investigaciones que se desarrollan en estos municipios de la costa en los que se lleva a cabo la Operación Orden Fragmentaria 04-2024 «Sábanas Altas» bajo orientaciones del Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

Además de estos recientes procedimientos en Tocópero, la operación se entiende al municipio Píritu, en el cual este año se han incautado de otras 10 panelas de drogas, una lancha con cuatro motores fuera de borda, una avioneta Piper P-23 Azteca y armas de fuego.

En lo que va de año han sido incautadas poco más de 3.138 panelas de droga en todo el estado Falcón.

Lee también: Enfrentamiento armado con el CPNB dejó un delincuente muerto y dos oficiales heridos en Caracas

Noticia al Día/Información de Primera Edición COL

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

La avaricia está matando a los comerciantes plataneros en Maracaibo

La avaricia está matando a los comerciantes plataneros en Maracaibo

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Al Dia

Luis Silva está cantando mejor

El barinés de oro se muestra carismático
Al Dia

Científicos presentan a la comunidad internacional la ‘Serpiente Dormilona’ descubierta en Los Andes venezolanos

Una nueva especie de ofidio
Sucesos

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

El aprehendido es buscado por presuntamente perpetrar un violento ataque al estilo ruleta rusa contra una mujer en febrero de 2021
Sucesos

Hallaron ocho lanchas dedicadas al narcotráfico en la Guajira venezolana

El hallazgo se produjo durante misiones de patrullaje de la Redi N° 1 Occidental

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025