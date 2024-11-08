PNB encontró droga enterrada en costas de Falcón

La Policía Nacional Bolivariana desenterró en las costas de la playa El Serrador, municipio Tocópero, un saco con ocho panelas con restos generales y semillas de marihuana.

Según el Secretario de Seguridad Ciudadana, general de brigada Miguel Morales Miranda, el hallazgo se practicó en horas del mediodía de este jueves en este municipio Costero, en el cual se habían incautado de 50 panelas el pasado jueves 4 de abril y una embarcación sin motores.

En marzo del 2022 se incautó en esta misma zona 18 panelas de droga.

La comisión logró dar con el alijo en el contexto de las investigaciones que se desarrollan en estos municipios de la costa en los que se lleva a cabo la Operación Orden Fragmentaria 04-2024 «Sábanas Altas» bajo orientaciones del Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

Además de estos recientes procedimientos en Tocópero, la operación se entiende al municipio Píritu, en el cual este año se han incautado de otras 10 panelas de drogas, una lancha con cuatro motores fuera de borda, una avioneta Piper P-23 Azteca y armas de fuego.

En lo que va de año han sido incautadas poco más de 3.138 panelas de droga en todo el estado Falcón.

Lee también: Enfrentamiento armado con el CPNB dejó un delincuente muerto y dos oficiales heridos en Caracas

Noticia al Día/Información de Primera Edición COL