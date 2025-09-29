Por tráfico de armas y municiones MP imputará a dos personas en el Zulia

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta de Instagram sobre la aprehensión de dos personas en el estado Zulia. Ambos individuos serán imputados por el Ministerio Público (MP) por delitos relacionados con armas.

Uno de los detenidos, Jorge García, fue capturado en posesión de 90 municiones de alto calibre y dos granadas, destinadas a la comercialización ilícita, y será imputado por el tráfico de armas y municiones.

Adicionalmente, la ciudadana Fabiana Valera será imputada por el delito de resistencia a la autoridad por obstaculizar el procedimiento de detención.

Noticia al Día/MP