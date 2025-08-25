Lunes 25 de agosto de 2025
Precios de la carne de pollo en el país "se han mantenido estables": Fenavi

El sector indica que el abastecimiento "está plenamente garantizado" en el mercado nacional

Por Candy Valbuena

Precios de la carne de pollo en el país
Foto: Referencial
El presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi), Francisco Tagliapietra, señaló que es positiva la reactivación de una planta avícola en la nación y acotó que esta es una iniciativa del Gobierno Nacional, que va a formar parte de la cadena de producción del país.

Asimismo, añadió que el tema de los precios "es muy dinámico" y tiene incidencia por la materia prima que se utiliza para la elaboración de los alimentos que consumen las parvadas avícolas: "Está estable".

Recalcó que "hasta el momento se han mantenido los precios estables" de la carne de pollo, en un período "donde se abre un régimen de contingencia arancelario para la importación del producto mientras no existe producción nacional, y ese régimen finaliza el 31 de este mes y comienza la cosecha nacional".

Tagliapietra manifestó que el tema de la oferta y demanda también "tiene una incidencia importante" y enfatizó que "está plenamente garantizado" el abastecimiento del rubro en el país.

Igualmente, puntualizó en entrevista concedida a Unión Radio que cuando se suman ambas líneas, pollo y huevos, hay 3 millones 200 mil kilos diarios de producto en todo el territorio nacional y agregó que el sector está creciendo, puesto que están trabajando en la exportación del rubro.

Lee también: "Se detectó un aumento en los precios de la carne, pollo, aceite y huevos, pero se logró estabilizarlos con las mesas de trabajo": ministro de Comercio Nacional 

Noticia al Día/Con información de UR

