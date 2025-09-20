Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

Habrá nubosidad parcial en la mañana con algunas lloviznas dispersas.

Por Ernestina García

Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept
En horas de la mañana de este sábado se prevé nubosidad parcial en buena parte del país; no obstante, se estiman zonas nubladas con precipitaciones variables, especialmente en áreas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, este de Sucre, partes de Miranda, La Guaira, Aragua, Falcón, Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, reseña el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, autoridades del Inameh señalan que durante la tarde y noche se espera incremento progresivo en la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional en Delta Amacuro, Nororiente, Bolívar, Amazonas, Región Central, Centro Occidente, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, habrá nubosidad parcial en la mañana con algunas lloviznas dispersas. Después del mediodía, se estima desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 29 °C de máxima.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de INAMEH (@inamehoficial)

Al Dia

FANB inicia despliegue de "Los Cuarteles van al Pueblo" en todo el país

Comenzó a la 5:30 am con el toque de Diana
Al Dia

Arte para Miami desde Venezuela exhibe la White’s Art Gallery este sábado

Este sábado 20 de septiembre inaugurará su mas reciente exposición
Al Dia

Primera reunión de información del Consejo de gobierno pastoral en San Francisco

Se realizó en las instalaciones del Auditorio de la alcaldía del Municipio San Francisco
Farándula

Concierto de Nicky Jam en Caracas: una noche de nostalgia y baile hasta el amanecer

El artista conectó con miles de fanáticos a través de una noche cargada de energía, recuerdos y momentos emotivos.

