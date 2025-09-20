Precipitaciones afectarán a 15 estados del país este sábado 20-Sept

En horas de la mañana de este sábado se prevé nubosidad parcial en buena parte del país; no obstante, se estiman zonas nubladas con precipitaciones variables, especialmente en áreas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nueva Esparta, este de Sucre, partes de Miranda, La Guaira, Aragua, Falcón, Apure, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, reseña el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, autoridades del Inameh señalan que durante la tarde y noche se espera incremento progresivo en la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y actividad eléctrica ocasional en Delta Amacuro, Nororiente, Bolívar, Amazonas, Región Central, Centro Occidente, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, habrá nubosidad parcial en la mañana con algunas lloviznas dispersas. Después del mediodía, se estima desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 °C de mínima y los 29 °C de máxima.

Noticia al Día