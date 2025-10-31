Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

Presidente Maduro anunció la construcción del primer ‘minisatélite’ de Venezuela

El Jefe de Estado pidió además, "acelerar la activación y lanzamiento", en colaboración con China, del "nuevo satélite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro", una tarea en la que, agregó, "hay que insistir y cumplir a prontitud".

Por Candy Valbuena

Presidente Maduro anunció la construcción del primer ‘minisatélite’ de Venezuela
Foto: Prensa Presidencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente Nicolás Maduro, anunció este jueves, 30 de octubre que Venezuela construirá su primer minisatélite y que espera se lance "pronto" al espacio, para lo que encargó al ministro de Industria, Alex Saab.

"Quiero que usted meta su cerebro y sus capacidades empresariales para que pronto podamos estar lanzando el primer minisatélite espacial de Venezuela", ordenó el mandatario en un acto transmitido por VTV.

Maduro, encabezó el cierre del Congreso Internacional Espacial celebrado en Caracas, y aprobó "todos los esfuerzos" para, dijo, "ir a la búsqueda del primer minisatélite venezolano", lo que consideró como "una idea maravillosa".

Además, pidió "acelerar la activación y lanzamiento", en colaboración con China, del "nuevo satélite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro", una tarea en la que, agregó, "hay que insistir y cumplir a prontitud".

Primer Congreso Internacional Espacial

El prime Congreso Internacional Espacial contó con la participación de invitados de Brasil, China, Rusia y Francia y tuvo como objetivo abordar "avances y desafíos" en la materia, además de construir "una estrategia colectiva que promueva el bienestar común y el estudio pacífico", según la titular de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

La ministra aseguró que se han "compartido innovadores proyectos y soluciones" con miras a que el espacio "no sea considerado un territorio en disputa, sino un área de gobernanza global, de ciencia abierta y agendas compartidas que impulsen el desarrollo colectivo".

Lee también: Con satélites evalúan impacto de las lluvias en el país

Noticia al Día/con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 31 de octubre de 2025

La ONU acusa a EEUU de

La ONU acusa a EEUU de "violar el derecho internacional" al atacar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Detenido hombre por ocultar marihuana en un saco de alimento para animales en Apure

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

"Ya son 23 aeronaves del narcotráfico inutilizadas durante el 2025″: Padrino López

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

De tal palo…tal astilla: Hijo de Arnold Schwarzenegger presume de su increíble musculatura tras su transformación física

Raúl González, de

Raúl González, de "Despierta América" busca el amor y la paz tras sincera revelación

Exigirán pena máxima para el asesino de la venezolana Yaidy Garnica en Chile

Exigirán pena máxima para el asesino de la venezolana Yaidy Garnica en Chile

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Pnb mató a joven dentro de un bodegón en Valencia

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Hallan muerto a venezolano tras alertar a sus familiares que era víctima de una extorsión en Brasil

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Karol G domina la moda: Lanza su esperada línea de ropa tras impactantes fotos

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Funglodve Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 afinan preparativos para los Juegos Nacionales 2026

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La UJGH y líderes empresariales definen la

La UJGH y líderes empresariales definen la "Crossdisciplinariedad" como el motor para afrontar megatendencias globales

Con sello venezolano: Innovaciones en rejuvenecimiento celular establecen un nuevo hito científico

Con sello venezolano: Innovaciones en rejuvenecimiento celular establecen un nuevo hito científico

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

La ONU acusa a EEUU de

La ONU acusa a EEUU de "violar el derecho internacional" al atacar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico

Noticias Relacionadas

Al Dia

El rey Carlos III inició el proceso formal para retirar títulos reales a su hermano Andrés tras ser vinculado con el caso de Jeffrey Epstein

Andrés también deberá abandonar el actual contrato de alquiler en la mansión de Royal Lodge, en las inmediaciones del Castillo de Windsor, que hasta ahora le ha brindado "protección legal" para continuar residiendo allí. "Se le ha notificado formalmente que debe renunciar al contrato de alquiler y se trasladará a otro alojamiento privado", señaló la casa real británica.
Nacionales

Más de un 156 % se ha recuperado la producción de carbón en Venezuela: Afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva

El presidente Nicolás Maduro impulsa el Plan Nacional de Reforestación" y según precisó el ministro Silva precisó este proyecto tiene como finalidad recuperar más de 8 mil hectáreas en una primera etapa, pero buscan rescatar 50 mil hectáreas a nivel nacional, siendo el estado Zulia uno de las regiones seleccionadas para su desarrollo.
Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este viernes 31 de octubre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este viernes, 31 de octubre de…
Al Dia

La UJGH y líderes empresariales definen la "Crossdisciplinariedad" como el motor para afrontar megatendencias globales

La Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) apuesta al éxito con su II Congreso Internacional de Investigación e Innovación "Dr. José Gregorio Hernández"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025