Presidente Maduro anunció la construcción del primer ‘minisatélite’ de Venezuela

El presidente Nicolás Maduro, anunció este jueves, 30 de octubre que Venezuela construirá su primer minisatélite y que espera se lance "pronto" al espacio, para lo que encargó al ministro de Industria, Alex Saab.

"Quiero que usted meta su cerebro y sus capacidades empresariales para que pronto podamos estar lanzando el primer minisatélite espacial de Venezuela", ordenó el mandatario en un acto transmitido por VTV.

Maduro, encabezó el cierre del Congreso Internacional Espacial celebrado en Caracas, y aprobó "todos los esfuerzos" para, dijo, "ir a la búsqueda del primer minisatélite venezolano", lo que consideró como "una idea maravillosa".

Además, pidió "acelerar la activación y lanzamiento", en colaboración con China, del "nuevo satélite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro", una tarea en la que, agregó, "hay que insistir y cumplir a prontitud".

Primer Congreso Internacional Espacial

El prime Congreso Internacional Espacial contó con la participación de invitados de Brasil, China, Rusia y Francia y tuvo como objetivo abordar "avances y desafíos" en la materia, además de construir "una estrategia colectiva que promueva el bienestar común y el estudio pacífico", según la titular de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

La ministra aseguró que se han "compartido innovadores proyectos y soluciones" con miras a que el espacio "no sea considerado un territorio en disputa, sino un área de gobernanza global, de ciencia abierta y agendas compartidas que impulsen el desarrollo colectivo".

Noticia al Día/con información de EFE