En horas del mediodía de este lunes 15 de septiembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrece una importante rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

En el encuentro participan más de 45 medios internacionales y 170 representaciones diplomáticas de todo el mundo, conectadas vía Zoom.

"Hace 5 semanas Venezuela fue amenazada por barcos con misiles, Venezuela se encuentra en una batalla por la verdad y que hemos hecho nosotros, entrenar, unir a nuestra gente de Venezuela . Somos gente honesta, trabajadora y se nos persigue".

"A mí no me inspira acumular hoteles ni casinos, lo que me inspira es acumular conciencias y voluntades multimillonario de pueblo, empoderado, movilizado, construyendo una nueva sociedad, enfrentando a los guerreristas y a quienes pretenden esclavizar al mundo".

"Si tenemos 8 buques y mil 200 misiles apuntando más Puerto Rico, Curazao y las otras islas . Si la vida nos pone a tomar armas y a defender nuestra Patria, nuestro pueblo lo haría con serenidad" aseguró.

"Ellos se basan en puras mentiras para provocar una escalada. EEUU con mentiras busca justificar un incidente militar para atacar a Venezuela. Estas 5 semanas han sido provechosas, felicito a la Fuerza Armada".

Caso de ataque a lancha pesquera

Al ser abordado por el caso la explosión de una lancha pesquera con 11 venezolanos a bordo el pasado 2 de septiembre, Nicolás Maduro dijo que esperan que culmine las investigaciones. El mandatario resaltó que congresistas en EEUU han pedido una investigación.

El mandatario resaltó que fue un ataque de carácter militar contra unas personas civiles. Cuando hayan resultados se darán con la verdad.

"Las relaciones de comunicación estaban maltrechas con estados Unidos están desechas. Venezuela ha sabido preservar con dignidad la paz de todos los venezolanos".

De acuerdo con el mandatario nacional, las agresiones contra el país se han intensificado durante las últimas cinco semanas. «Cada una de ellas hemos ido dándole el tratamiento debido para, con dignidad y obedeciendo el mandato constitucional de garantizar la integridad territorial y el ejercicio pleno de nuestra soberanía, preservar la paz de todos los venezolanos y las venezolanas», añadió.

Agregó que la nación bolivariana está ejerciendo su legítimo derecho a prepararse para la defensa de la paz, de acuerdo al derecho internacional y la constitución.

Asalto de EEUU a embarcación de pescadores "Carmen Rosa"

Maduro informó sobre un incidente de un barco misilístico con 18 marines armados contra unos pescadores en un barco de atún, ocurrido en alta mar. No tengo que decirlo, estaban buscando un incidente militar si los muchachos hubieran estado armados.

Se trata del asalto de un buque destructor de la Armada de EE.UU. a la embarcación pesquera «Carmen Rosa» en aguas venezolanas catalogado como una violación al derecho internacional.

"Los tuvieron retenidos durante 8 horas apuntando con sus armas a los pescadores de atún, sobrevolaron un helicóptero y nosotros lo vimos, están buscando un incidente mayor", relató Maduro.

El pasado sábado 13 de septiembre, el canciller Yván Gil, denunció que este destructor es el USS Jason Dunhan, que está equipado con potentes misiles de crucero, que intentaría una eventualidad que sirva de pretexto para alguna acción bélica en el Caribe.

El jefe de Estado manifestó que Venezuela actualmente está en una batalla por la verdad, que le permitirá a la nación ganar y preservar la paz.

Maduro añadió que el mundo es testigo de que, hace cinco semanas, Venezuela fue amenazada con barcos misilísticos, submarinos nucleares y bombarderos que pretendían invadir y ocupar el país.

"Los medios de comunicación tienen que hacer un gran esfuerzo ético para mostrar la verdad; en este caso, la verdad de Venezuela, un país pacífico que con esmero y trabajo ha salido adelante", expresó.

Asimismo, el presidente recalcó: "Nadie nos regaló la independencia, ni nuestra identidad, ni nuestra República; al contrario, las conquistamos con empeño".

