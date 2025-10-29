Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Primer ministro de Jamaica declaró al país como "zona catastrófica" tras el paso del huracán Melissa

El Cuerpo de Bomberos de Jamaica y a la Fuerza de Defensa de Jamaica han encabezado una ardua labor para ayudar a los residentes durante la jornada. Desmond McKenzie, ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario, confirmó que hay más de 800 refugios abiertos y que, según los reportes, 382 de ellos albergan a casi 6 mil personas en toda la isla.

Por Candy Valbuena

Primer ministro de Jamaica declaró al país como
Más de 530 mil personas, alrededor del 77 %, se encuentran sin servicio eléctrico en Jamaica, tras el paso del huracán Melissa. Foto: EFE
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró este martes, 28 de octubre al país como "zona catastrófica", tras el impacto del huracán Melissa de categoría 5 que disminuyó a 4, horas después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

La declaración se realizó en virtud de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, según un comunicado de la oficina del primer ministro.

Por su parte, Desmond McKenzie, el ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres, lamentó en una rueda de prensa que se reportaron inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras.

Pasos "intransitables"

Hasta ahora, los municipios con mayores daños son Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde muchas comunidades siguen aisladas y las carreteras están intransitables.

McKenzie describió la devastación en Saint Elizabeth como "extensa", informó de que "varias familias" quedaron atrapadas en sus hogares en Black River y los equipos de rescate tienen dificultades para llegar a los residentes afectados debido a las peligrosas condiciones.

McKenzie recalcó que no podía proporcionar detalles específicos sobre la magnitud de los daños causados por el huracán, ya que las evaluaciones apenas están comenzando.

Además, McKenzie agradeció al Cuerpo de Bomberos de Jamaica y a la Fuerza de Defensa de Jamaica su ardua labor para ayudar a los residentes durante la jornada y confirmó que hay más de 800 refugios abiertos y que, según los últimos reportes, 382 de ellos albergaban a casi 6 mil personas en toda la isla.

Del mismo modo, el ministro de Industria de Jamaica, Aubyn Hill, emitió una orden comercial de emergencia para evitar la especulación con los precios y salvaguardar los suministros esenciales.

"Debemos seguir manteniendo de forma proactiva la estabilidad, protegiendo a los consumidores y evitando cualquier tipo de explotación en un momento en el que los ciudadanos están asegurando sus suministros de alimentos, agua y otros productos. Estas órdenes proporcionan al Gobierno las herramientas necesarias para seguir gestionando nuestra respuesta al huracán Melissa", explicó Hill.

Graves daños

Las autoridades jamaicanas informaron de que Melissa provocó daños en seis hospitales y dejó carreteras inundadas, postes de luz y árboles caídos, según datos preliminares.

El ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton, informó este martes de que cuatro hospitales sufrieron "daños importantes" por Melissa.

Los instituciones médicas afectadas son Noel Holmes en Hanover, Black River en Saint Elizabeth, Cornwall Regional en Saint James y Falmouth en Trelawny.

Asimismo, el Hospital Infantil Bustamante, en Kingston, quedó con el acceso bloqueado debido a la caída de un poste eléctrico.

Una parte del Hospital General Público Savanna-la-Mar, en Westmoreland, también sufrió graves daños después de que los vientos derivados del huracán Melissa arrancaran el techo.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, el huracán Melissa disminuyó a categoría 4, aunque las alertas por fuertes vientos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica persisten.

Seis muertos

Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa en su paso por el Caribe, tres de ellos en Jamaica, otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana.

Lee también: Las imágenes más virales del huracán Melissa

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Sagrada Réplica de la Virgen de Chiquinquirá visita la Parroquia San Bartolomé Apóstol de Sinamaica

La Sagrada Réplica de la Virgen de Chiquinquirá visita la Parroquia San Bartolomé Apóstol de Sinamaica

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Caribes fue el equipo de la segunda semana de acción en la LVBP

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Carvajal fue operado por sus molestias en rodilla

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Freeman decidió en el inning 18 y Dodgers toman el control de la Serie Mundial

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 28 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 28 de octubre

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Primer ministro de Jamaica declaró al país como

Primer ministro de Jamaica declaró al país como "zona catastrófica" tras el paso del huracán Melissa

Noticias Relacionadas

Al Dia

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Melissa atravesó este martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves desperfectos en la infraestructura y dejando sin electricidad a más de 530 mil personas, además de aislar a varias comunidades por los daños en las carreteras.
Zulia

Avanzan trabajos de sustitución de colector que beneficia a más de 200 familias de Raúl Leoni

El mandatario zuliano, acompañado del presidente de la Hidrológica del Lago (Hidrolago), constató este martes 28 de octubre el avance de la obra que lleva adelante el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, junto a la Gobernación del Zulia
Internacionales

Melissa transitará Cuba durante 12 horas de sur a norte

Melissa impactará como huracán de categoría 3 o 4, con vientos sostenidos superiores a 200 kilómetros por hora, precipitaciones que podrían alcanzar los 450 litros por metro cuadrado y marejadas ciclónicas con olas de hasta seis metros
Al Dia

¡Haz que tu Halloween sea mejor con Jack-o’-Lanterns y la super promoción de 1xBet!

Cuando las espeluznantes calabazas iluminan las calles y comienza la noche encantada, 1xBet invita a los jugadores a celebrar Halloween a su manera, con regalos, sorpresas y un toque de suerte. Esta vez, las Jack-o’-Lanterns no solo esconden velas, sino auténticos tesoros.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025