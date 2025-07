Productores de San Isidro respaldan candidatura de Adrián Romero a la Alcaldía de Maracaibo

Desde una finca en el sector La Revancha, en la parroquia San Isidro, más de 100 productores agropecuarios del oeste de la ciudad, brindaron su apoyo al candidato de la Gran Alianza por Maracaibo, Adrián Romero Martínez, la mañana de este domingo 13 de julio.

El trabajo de los productores ha sido impulsado desde el año 2021 y expuesto en las Ferias Alimentarias del Sol, donde los marabinos han comprado, a precios justos, las verduras, legumbres y frutas que nacen en la tierra del oeste de Maracaibo.

Testimonios

Miguel Arismendi, representante de los productores agrícolas y agropecuarios de Maracaibo, expresó que ningún gobierno municipal “nunca” se había acercado a los productores del oeste de la ciudad. "Desde el 2021, nos han acompañado. Gracias a una gestión que apostó a nosotros pudimos demostrar que en el oeste está el corazón productor de la ciudad”.

Asimismo, detalló que Adrián Romero Martínez, ha continuado con los apoyos otorgados, demostrando que Maracaibo es también agricultura. “Continuamos creyendo en las propuestas que tiene Adrián Romero Martínez, como el próximo alcalde electo de Maracaibo”, señaló Arismendi.

Rubén Dario González, agricultor de 35 años del sector La Rinconada, expresó que con cada elección llegan las amenazas, pero que los agricultores no se amedrentan. “Yo prefiero seguir apoyando esta opción y hacer crecer mis tierras, que votar por alguien que no merece el apoyo de nosotros como agricultores porque sabemos que van a hacernos trabajar como mulas y no recibiremos beneficios sobre nuestro trabajo. Una bolsa de comida cada seis meses no se compara con la satisfacción de ver producir nuestras tierras y disfrutar de las ganancias que nos dan”.

Por su parte, Yaquelin Morán, agricultora de 44 años, expresó que a través de los conocimientos adquiridos por un curso de agricultura que realizaba el Instituto Municipal de Agricultura Urbana y Periurbana de la Alcaldía de Maracaibo, pudo obtener un microcrédito para su emprendimiento.

“Desde que la pandemia llegó yo empecé a sembrar en mi tierra y estos créditos nos han permitido consolidar sueños y beneficios para nuestras familias. Ningún gobierno antes se había acordado de nosotros y estos dos hombres que han estado al frente, han creído en nuestras capacidades, por eso que confío en ellos para seguir produciendo en mis tierras y en esta ciudad”, señaló Morán.

Ofrece continuar el apoyo para con el sector

Adrián Romero Martínez, candidato de la oposición en Maracaibo, explicó que Rafael Ramírez Colina creyó en el potencial agrícola de Maracaibo y apostó a él con capacitación, acompañamiento y microcréditos: todo lo necesario para que las tierras produjeran desde yuca, hasta maní. “Estén seguros que todo ese apoyo va a continuar por seguir el compromiso y legado que nos dejó Rafael Ramírez Colina, pero además lo vamos a profundizar".

Asimismo, enfatizó que seguirán explotando las tierras que estaban vírgenes. "Seguiremos animando a nuestros productores para que salgan adelante, y para que se sigan haciendo grandes. Queremos que sigan llevando el sustento a las mesas marabinas y no se tengan que traer de otros estados del país. Seguiré caminando cada uno de los sectores de San Isidro, y juntos seguiremos construyendo la ciudad de oportunidades para todos”.

