Protestas masivas en Italia contra la guerra en Gaza

Decenas de miles de personas participaron en una huelga general en Italia para condenar las acciones de Israel contra la flotilla Global Sumud y criticar la postura del Gobierno de Giorgia Meloni.

Los sindicatos estimaron cerca de un millón de asistentes, muchos con banderas palestinas. La protesta afectó trenes, puertos y aeropuertos en más de 100 ciudades.

Los manifestantes exigieron solidaridad con Gaza y acusaron a Meloni de gobernar solo para una facción.

Una marea de gente con banderas de Palestina y carteles, entre ellos muchos estudiantes, inundó las plazas italianas para denunciar estos hechos y, de paso, arremeter contra el Gobierno, exigiéndola romper lazos con Israel. El mayor sindicato del país, la CGIL, aseguró que los participantes en las manifestaciones organizadas en un centenar de lugares en todo el territorio nacional habían superado los dos millones.

El líder de la CGIL, Maurizio Landini, destacó "la participación extraordinaria y sin precedentes de los jóvenes, que reclaman un futuro de paz". La huelga provocó la cancelación o el retraso de trenes y el cierre de algunas escuelas. El Ministerio del Interior aseguró que la cifra de manifestantes era bastante menor: según sus cálculos, habían sido 396 400 en un total de 29 protestas, cinco veces menos.

