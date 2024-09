Qué buen "sugar daddy": Brad Pitt posó por primera vez junto a su novia Inés de Ramón, 29 años menor que él

El actor Brad Pitt, de 60 años de edad, finalmente posó ante las cámaras junto su novia, la diseñadora de joyas Inés de Ramón, de 31 años, y lo hizo en la alfombra roja de ‘Wolfs’ en el Festival de Cine de Venecia, el 1 de septiembre.

Posaron junto a George Clooney y su esposa Amal. Foto: Agencias



De acuerdo con la revista People, Pitt fue la sensación con un look personalizado de Louis Vuitton. Este constaba de una chaqueta de esmoquin negra cruzada, con unos pantalones acampanados al estilo de los 70. Además, portaba botas de punta cuadrada, un botón de perla en su chaqueta y una camisa de malla en su interior.

Por su parte de Ramón, su novia, tenía una vestimenta que contrastaba con la del ganador del Oscar. Usó un largo vestido blanco de un solo hombro con fruncidos y una falda similar al de una sirena.

Pitt y de Ramón, mientras hacían su esperado debut en la alfombra roja, posaron con el coprotagonista de Wolfs, George Clooney, quien estaba acompañado de su esposa Amal Clooney.

Lucieron impecables. Foto: Agencias

Esto se produjo solo un día después que tuvieran una cita doble en la que se vieron las caras para cenar. Lo hicieron en el Ristorante da Ivo.

La presencia de Brad Pitt en los eventos de Venecia causó revuelo no solo por su nuevo proyecto con Clooney. La otra razón es que su ex Angelina Jolie también apareció en el festival para promocionar su película María, aunque no coincidieron.

Inés de Ramón y Brad Pitt en el Venice International Film Festival 2024. Foto: Annalisa Ranzoni

Ya viven juntos

Pitt y de Ramón han estado juntos desde hace casi dos años, es decir, desde finales de 2022. Ambos han mantenido la relación en secreto, pero un informante le dijo a People que "son serios".

"Las cosas han sido increíbles desde que se mudaron juntos. Es una relación más seria que solo una cita. Brad ama tantas cosas de ella. Ella es genial para él", adicionó la fuente.

Hacen una pareja espectacular. Foto: Agencias

Noticia al Día/Con información de People