Rawayana sube foto de José Gregorio Hernández en sus redes sociales tras ser nominados al Latin Grammy

El grupo Rawayana, con 1,1 millones de seguidores en sus redes sociales, fue nominado a los Latin Grammy en la categoría “Grabación Electrónica”.

Tras recibir la noticia de la nominación, los integrantes de Rawayana emocionados y agradecidos, actualizaron su foto de perfil con una ilustración del Beato José Gregorio Hernández, figura emblemática de la cultura venezolana y símbolo de fe, esperanza y solidaridad.

Este gesto generó un amplio eco entre sus seguidores y refuerza el vínculo entre su identidad musical y su raíz cultural.

La propuesta del colectivo, que fusiona ritmos urbanos con producción electrónica contemporánea, captó la atención de la academia y de los aficionados al género.

El reconocimiento llega en un momento en que el panorama musical latino está cada vez más abierto a propuestas híbridas y experimentales. La nominación de Rawayana no solo destaca por su calidad artística, sino también por su capacidad de representar la experiencia venezolana en el mundo contemporáneo.

En definitiva, el logro de Rawayana en los Latin Grammy y la celebración con la imagen del beato constituyen un hito significativo para el grupo y para la comunidad venezolana que sigue consolidando su presencia en el escenario internacional.

Noticia al Dia/ Kelly Nava/ Pasante/RRSS Rawayana