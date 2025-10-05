Realizaron despliegue de Seguridad ciudadana en Machiques

La noche del sábado 4 de octubre, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Machiques llevó a cabo un amplio despliegue operativo desde la parroquia Bartolomé de las Casas hasta la parroquia San José de Perijá, con el objetivo de inspeccionar licorerías y atender denuncias relacionadas con la contaminación sónica.

Este operativo forma parte de las acciones orientadas a garantizar la paz y la convivencia ciudadana. Durante la jornada, se realizó un llamado al gremio de expendio de licores para que se pongan al día con sus respectivas autorizaciones y licencias, requisito indispensable para operar conforme a la normativa legal vigente.

La actividad contó con la presencia del abogado Aldrin Vargas, director de Seguridad Ciudadana y el Cuerpo de Policía del estado Zulia, quien supervisó el desarrollo del operativo. El despliegue fue calificado como exitoso, contribuyendo significativamente a la tranquilidad de los habitantes del municipio.

La Alcaldía de Machiques reafirmó su compromiso con el orden público y continuará ejecutando acciones que promuevan la sana convivencia y el respeto a las leyes.

Noticia al Día/Nota de prensa