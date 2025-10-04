Sábado 04 de octubre de 2025
Rumoran que se terminó el amor entre Karol G y Feid

n el mundo del espectáculo, el que calla otorga, dicen muchos. Karol G y Feid, fieles a su estilo

Por Ernestina García

Rumoran que se terminó el amor entre Karol G y Feid
El cariño entre Karol G y Feid está bajo la lupa más que nunca. La pareja más enigmática del reguetón vuelve a ser noticia tras una oleada de rumores sobre una supuesta separación. Fans y medios se preguntan: ¿es cierto que el amor llegó a su fin?

La discreción de ambos artistas es una constante desde el inicio de su relación, alimentando la incertidumbre y el morbo de quienes quieren saberlo todo. En el mundo del espectáculo, el que calla otorga, dicen muchos. Karol G y Feid, fieles a su estilo, han optado por mantener su romance alejado de los reflectores, lo que para algunos es señal de problemas en el paraíso.

Sin embargo, no existe confirmación oficial de ruptura. La falta de fotografías juntos y la ausencia de declaraciones públicas solo avivan la llama de la especulación. No obstante, surge la pregunta: ¿no será que, en realidad, cuidan más su amor que su imagen pública?

La pareja ha dejado claro en distintas ocasiones que la prioridad es su vida personal y el respeto mutuo por sus carreras. Karol G ha sido tajante: prefiere separar lo íntimo de lo artístico, y Feid apoya esa decisión, priorizando el apoyo emocional sobre la exposición mediática.

Por ahora, los rumores son solo eso: rumores. Hasta nuevo aviso, el misterio persiste. El amor entre las estrellas podría estar más vivo que nunca, aunque no lo griten a los cuatro vientos.

