Domingo 05 de octubre de 2025
Al Dia

Rusia condenó este domingo 5-Oct el ataque de EEUU contra una lancha cerca de Venezuela

Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Venezuela expresaron en una conversación telefónica su seria preocupación por las acciones de las fuerzas estadounidenses en el mar Caribe.

Por Ernestina García

Rusia condenó este domingo 5-Oct el ataque de EEUU contra una lancha cerca de Venezuela
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su homólogo venezolano, Yván Gil, sostuvieron una conversación telefónica (la fecha más probable para este contenido es el 5 de octubre), durante la cual abordaron la situación en el mar Caribe y temas de interés mutuo.

Preocupación por las acciones de EE UU en el Caribe


Ambos cancilleres expresaron su seria preocupación por las acciones de Estados Unidos (EE. UU.) en el mar Caribe.

Detallaron que la escalada de las acciones de Washington en la zona, como el despliegue naval, podría tener "consecuencias de gran alcance para la región".

El jefe de la diplomacia rusa, Lavrov, "condena enérgicamente el nuevo ataque perpetrado por el Ejército estadounidense el 3 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela".

Rusia reafirmó su amplio apoyo y solidaridad con los dirigentes y el pueblo venezolano en el contexto actual.

El canciller Gil, por su parte, aseguró: "Recibimos la plena expresión de apoyo y solidaridad del Gobierno ruso con Venezuela, así como su compromiso con la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz".

Temas de la agenda internacional


Los ministros también discutieron otros puntos de la agenda global y regional:

Misión en Haití: Comentaron la reciente resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para reorganizar la Misión Multinacional de Asistencia para la Seguridad en Haití en una fuerza antipandillas.

Advertencia a Washington: Advirtieron "contra los intentos de interpretarla de forma extensiva" por parte de EE. UU. Señalaron que, a través de esta interpretación, Washington pretende "centrar la atención en la lucha contra el ‘narcotráfico’ venezolano, que supuestamente alimenta al crimen organizado en la región".

Cooperación bilateral y multilateral


Finalmente, los ministros acordaron fortalecer su alianza estratégica:

Coordinación y Soberanía: Los ministros se comprometieron a "mantener una estrecha cooperación bilateral y coordinar acciones en foros internacionales, principalmente la ONU, con el fin de garantizar el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos".

Asimismo, indicó que ambos coincidieron en la importancia de "fortalecer la acción conjunta en el marco de la ONU, el Consejo de Seguridad y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, para garantizar el respeto al derecho internacional y la soberanía de los pueblos".

Noticia al Día/RT

Temas:

