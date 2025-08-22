Viernes 22 de agosto de 2025
Rusia expresó su apoyo a Venezuela ante presión de EEUU

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso comunicó que el canciller expresó solidaridad con el gobierno venezolano y respaldo a sus esfuerzos

Por Ernestina García

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo este viernes 22 de agosto, una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que expresó apoyo al país latinoamericano ante la presión externa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso comunicó que el canciller expresó solidaridad con el gobierno venezolano y respaldo a sus esfuerzos para defender la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional, en medio de las crecientes presiones externas sobre Caracas.

Durante la conversación, ambas partes confirmaron su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales de asociación estratégica.

Creciente escalada con Estados Unidos

La llamada telefónica se produce en medio de la creciente escalada entre Caracas y Washington. Reuters informó esta semana que EEUU ha ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del mar Caribe bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este jueves el proceso de alistamiento militar en todo el país. «He convocado en las sedes de cuarteles militares, unidades militares, plazas públicas centrales, plazas Bolívar y en las sedes de las 15.751 Bases Populares de Defensa Integral, a un proceso de alistamiento nacional de toda la fuerza miliciana de toda la Milicia Nacional Bolivariana. Los días sábado y domingo», manifestó.

Caracas agradece a Moscú su apoyo incondicional

El Gobierno de Venezuela agradeció este viernes al de Rusia por su apoyo irrestricto ante la "escalada de amenazas" provenientes de EE.UU., en medio del inusitado despliegue militar estadounidense en las proximidades del mar territorial venezolano.

Esta jornada el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, tuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta y excanciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que expresó respaldo al país latinoamericano ante la presión externa.

"Agradecí especialmente el respaldo incondicional de Rusia a Venezuela, frente a la escalada de amenazas del Gobierno de EE.UU. para agredir al presidente Nicolás Maduro y a nuestro pueblo", comentó Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez, quien se ha reunido en varias ocasiones con Lavrov, lo catalogó como un "buen amigo de Venezuela", con el cual habló sobre el "beneficioso curso" de la cooperación entre ambas naciones.

"Coincidimos en la necesidad de seguir defendiendo el derecho internacional y fortalecer los espacios multilaterales, como el Grupo en Defensa de la Carta de la ONU [Organización de las Naciones Unidas], para avanzar en la construcción de un nuevo orden mundial multicéntrico y pluripolar", añadió.

Washington envió un escuadrón anfibio al sur del mar Caribe como parte de su nueva guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, el gabinete de Maduro lo considera una agresión subrepticia que no se corresponde a la realidad. "El planeta entero sabe que el verdadero cártel está en el norte", dijo la vicepresidenta el jueves.

Ese mismo día el mandatario venezolano anunció el proceso de alistamiento militar en todo el país. "La orden de defender la patria está dada", enfatizó en un acto público, en el que pidió "máxima movilización para garantizar la paz".

