Rusia reitera apoyo a Venezuela ante amenazas de Estados Unidos

El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, se pronunció este miércoles sobre la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe hacia Venezuela, subrayando que cualquier acción relacionada con el país suramericano debe adherirse al derecho internacional.

Peskov afirmó: "Venezuela es un Estado soberano y, en cualquier caso, consideramos que todo lo que ocurre en torno a Venezuela debe hacerse de acuerdo con el espíritu y la letra del derecho internacional".

Además, Peskov mencionó que durante las reuniones entre delegaciones de Rusia y Estados Unidos, el tema de Venezuela no fue discutido. "No, este problema no se abordó en absoluto, no estaba en la agenda", declaró.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la Casa Blanca ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones secretas en Venezuela con el objetivo de generar desestabilización.

Desde septiembre, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado que su país es víctima de una "guerra multiforme" orquestada desde Washington. Las autoridades venezolanas han advertido que la amenaza militar de Estados Unidos busca imponer un cambio de gobierno para "robar el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales" de la nación.

Durante la emisión 95 de su programa Con Maduro+, el mandatario informó que se han desarticulado tres operaciones terroristas impulsadas por la CIA: un ataque en Plaza Venezuela, que pretendía volar la plaza de la Victoria contra el fascismo de la Unión Soviética; un segundo ataque dirigido a la Embajada de Estados Unidos; y una tercera operación que consistía en un plan de autoataque contra naves militares estadounidenses cerca de Trinidad y Tobago.

Noticia al Día