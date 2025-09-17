Rutas gastronómicas en Maracaibo incrementan ventas en restaurantes hasta en un 50%

Este miércoles 17 de septiembre, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Dino Cafoncelli, anunció que las rutas gastronómicas impulsadas en la ciudad han generado un incremento del 50% en las ventas de los restaurantes participantes.

El anuncio se realizó en el marco del lanzamiento de la 5ta Ruta Gastronómica de la Escalopa a la Parmesana, que se celebrará con nuevas propuestas culinarias en diversos establecimientos de Maracaibo.

El evento reunirá a 15 restaurantes de la región y forma parte del movimiento “Maracaibo Gastronómico”, iniciativa respaldada por la Cámara de Comercio y organizada por un comité conformado por Dino Cafoncelli, Lourdes Rincón, gerente general del Hotel Boutique Oceanía, Oswaldo García y Armando París, productor de la ruta.

Durante la presentación, Cafoncelli destacó que el enfoque del proyecto no es competitivo, sino colaborativo. “Cuando empezamos a hablar del tema de las rutas, muchos pensaban que debía ser una competencia por cuál restaurante era el mejor. Pero el comité entendió que lo más valioso era impulsar la unión del gremio, y tenía toda la razón”, expresó.

El empresario también comparó la situación local con estadísticas publicadas en redes sociales sobre Caracas, donde el 70% de los restaurantes que abrieron en 2022 cerraron sus puertas. “Son cifras dramáticas por las inversiones perdidas. Por eso el llamado es a unirnos.

Como se dice: si quieres llegar rápido, ve solo; pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Maracaibo Gastronómico es ese movimiento que invita a trabajar unidos para fortalecer el turismo en la región”, afirmó.

Cafoncelli explicó que el movimiento ha ganado fuerza con la afiliación de 50 restaurantes a la Cámara de Comercio, los cuales están capacitando a su personal en escuelas de cocina locales, elevando así la calidad del servicio gastronómico en la ciudad.

Indicó que la Cámara Municipal de Maracaibo, liderada por Jessy Gascón, trabaja en la revisión de 10 ordenanzas que impactan directamente al sector, entre ellas las relacionadas con tasas municipales, turismo, espectáculos públicos, expendio de licores y tarifas de aseo urbano.

El anuncio de la 5ta Ruta Gastronómica contó con la presencia de Oswaldo García, director de la Cámara de Comercio de Maracaibo, y Armando París, miembro del comité de restaurantes, quienes reiteraron el compromiso de seguir promoviendo la gastronomía como motor económico y cultural de la ciudad.

Noticia al Día

María García