Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Samuel Díaz se encuentra desaparecido

Desde las 2.00 am se desconoce el paradero del joven patinador

Por Daniel García

Foto: Cortesía
Samuel Díaz, un prometedor atleta de patinaje de tan solo 14 años, se encuentra desaparecido desde la madrugada de este sábado 20 de septiembre. Sus familiares y la comunidad deportiva de la región lanzan un llamado urgente para encontrarlo.

Samuel fue visto por última vez en el sector Veritas, diagonal a la Cruz Roja del municipio Maracaibo. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero. El joven es muy conocido en el ámbito del patinaje zuliano, donde ha destacado por su talento.

Sus padres, angustiados, han solicitado la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que tenga información sobre Samuel debe comunicarse de inmediato al 0424-6614849. Tu ayuda es crucial para que Samuel regrese a casa.

Noticia al Día

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
