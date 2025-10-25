Se desborda la fe mariana a solo horas de la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá

La emoción y la fe se desbordan durante la misa que se realiza a solo horas de la Bajada de la Virgen Morena, patrona de los zulianos.

Con la santa misa se da inicio a la tradicional fiesta patronal que honra a la Reina Morena y que los marabinos veneran con fe y devoción.

Cientos de devotos de la ciudad y de los municipios aledaños se congregan para recibir a su patrona.

Se siente el fervor en la plazoleta, residentes y visitantes recorren el lugar con entusiasmo, mientras comunidades religiosas entonan cantos de alabanza, oran y contemplan los actos en honor a la Chinita, que se realizan frente al templo.

La ceremonia religiosa marcará el inicio oficial de la edición 59 de la Feria Internacional de La Chinita que será el encuentro de fe, cultura y tradición que une generaciones y reafirma el alma zuliana.

