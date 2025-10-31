Se espera la entrada al país de la onda tropical N° 53 en las próximas horas de este viernes 31-Oct

Este viernes, 31 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se espera que ingrese al país la onda tropical (OT) número 53 durante las próximas horas de hoy, misma que se ubica actualmente al noroeste de Guyana y se pronostican lluvias y chubascos al sur del Zulia y otros estados venezolanos.

Asimismo, el organismo informó que las OT N° 51 y 52 fueron "suprimidas" al norte de la Guayana Esequiba la tarde del martes y sobre Surinam el miércoles, respectivamente.

Pronóstico

El Inameh detalló que, persiste cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en buena parte del país; asimismo, se aprecia áreas nubladas con lluvias y chubascos con descargas eléctricas en partes de la Guayana Esequiba, Anzoátegui, partes de Bolívar, Amazonas, Guárico, Región Central, Apure, Barinas, sur de Mérida, Táchira y sur del Zulia.

Foto: Inameh

