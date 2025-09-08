Lunes 08 de septiembre de 2025
Seis muertos durante un ataque a tiros en Jerusalén

Autoridades reportaron además 13 personas heridas, algunas de gravedad

Por Candy Valbuena

Seis muertos durante un ataque a tiros en Jerusalén
El suceso ocurrió pasadas las diez de la mañana local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, una conocida intersección en el asentamiento israelí de Ramot, en Jerusalén Este. Foto:: Magen David Adom/dpa/picture alliance
Contabilizan seis muertos durante un ataque a tiros contra una parada de autobús en el norte de Jerusalén después de que se confirmara el fallecimiento de una persona más en el hospital, afirmó un portavoz del servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

El jefe de personal del MDA, Uri Shacham, indicó en rueda de prensa que hay otras trece personas heridas, algunas de gravedad.

El último reporte oficial del MDA, que no recoge esta última muerte, indicaba que los fallecidos a causa de los disparos son tres hombres de unos 30 años y otro hombre de unos 50, que murieron en el lugar, a los que hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y falleció en el centro médico.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

Los hechos

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Las dos personas que abrieron fuego este lunes contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén son dos ciudadanos palestinos, informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, "para combatir el terrorismo".

Lee también: Israel en alerta máxima y pide ayuda extranjera para extinguir los incendios en el área de Jerusalén

Noticia al Día/Con información de EFE

