Seniat activó nueva Sala de Operaciones Tributarias

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) puso en funcionamiento la Sala de Operaciones Tributarias con el propósito de impulsar y fortalecer la gestión recaudadora del servicio.

El espacio estará ubicado en la Gerencia de Tributos Internos de la Región Capital y busca combatir la elusión y evasión fiscal; asimismo, desarrollar estrategias de control y fiscalización integral dirigida a las bases de contribuyentes, indicó una nota del canal oficial VTV.

El superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, explicó que esta es una sala de operaciones de control de planificación para garantizar los tributos para el país. Destacó que será "invertido en educación, salud e infraestructura eléctrica, de agua potable, para los jóvenes, las grandes misiones en defensa de la patria y así convertir a Venezuela en potencia".

Asimismo, resaltó que será un espacio que va a potenciar la operatividad de los procedimientos con el fin de incrementar la recaudación tributaria como parte del Plan de las Siete Transformaciones Económicas establecidas por el Gobierno Nacional, con la cual la Región Capital de Tributos Internos genera grandes aportes para el bienestar del pueblo venezolano.

Noticia al Día/Con información de Seniat/B y N