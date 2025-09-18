Servando y Florentino encenderán a Maracaibo el 12-Dic

Los hermanos Primera se presentarán en el Palacio de los Eventos de Maracaibo el 12 de diciembre. Los íconos de la música que marcaron generaciones vuelven con un concierto en el marco de su World Tour.

"Su World Tour – Se buscan vivos o inmortales, llega a nuestra ciudad para hacer vibrar los corazones de todas sus fanáticas, esas que han acompañado cada canción y cada historia desde hace años. Los hermano primera llegan con un nuevo show para cautivar al público marabino", escribieron en sus redes sociales.

Noticia al Día/RRSS