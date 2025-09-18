Faltan 38 días: Preparan la tradicional Bajada de la Chinita en Maracaibo



La ciudad de Maracaibo se prepara para la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá, el evento que marca el inicio de sus fiestas patronales. Miles de feligreses se congregarán en la plazoleta de la Basílica para presenciar la tradicional ceremonia del descenso de la imagen.

La Iglesia católica y la comunidad marabina han ultimado los preparativos para la jornada. La programación incluye la presentación de grupos gaiteros, mientras que el protocolo y la organización logística están diseñados para recibir a las autoridades y personalidades que tradicionalmente asisten al evento. La culminación de la ceremonia será el descenso de la imagen desde su altar para su encuentro con el pueblo zuliano.

Una tradición de fervor y devoción



La Bajada de la Virgen Chiquinquirá, que se celebra el último sábado de octubre, es uno de los momentos más esperados por los devotos. La Basílica, ubicada en el centro de la ciudad, se llena de fieles que llegan a expresar su fe y a renovar su devoción a la Patrona del Zulia.

Según el presbítero Eleuterio Cuevas, la tradición de la Bajada sufrió una interrupción entre 1960 y 1970 debido a las reformas del Concilio Vaticano II. Sin embargo, en 1970, el entonces monseñor Roberto Lückert León, impulsó la reactivación de esta celebración.

Este año, la Bajada de la Chinita se llevará a cabo el sábado 26 de octubre a las 5:00 p.m. en la plazoleta de la Basílica. El encuentro con la sagrada imagen es un acto que permite a los devotos fortalecer su fe y vivir con intensidad una de las celebraciones religiosas más importantes de la región.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía