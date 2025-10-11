Servicio de recolección de basura domiciliaria en Maracaibo costará 5 dólares mensuales

Con cinco nuevos camiones compactadores de desechos sólidos, la Alcaldía de Maracaibo a través del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau) reforzará las jornadas de recolección domiciliaria en la ciudad.

La entrega estuvo a cargo del director general (E) y presidente (E) del Imau, Joemel Robles, acompañado del director del despacho, Gianluigi Di Martino Barboza, durante la jornada que, este sábado 11 de octubre, llevó la municipalidad a los habitantes de la urbanización La Chamarreta y sectores cercanos en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Las unidades cuentan con una capacidad de 20 yardas cada una. A esta flota se sumó otra una unidad compactadora repotenciada, dos camionetas pick up, para la supervisión de los recorridos, una unidad móvil de transferencia y un autobús para el traslado del personal de la institución.

Explicó que estos camiones, con los ya entregados el pasado 8 de septiembre, se sumarán al despliegue mancomunado con la Empresa Socialista Maracaibo Oeste, creada por el gobernador bolivariano Luis Caldera con las comunas, y la empresa privada Fospuca.

Robles destacó que esta logística viene a través del Gobierno nacional por lo que agradeció al presidente Nicolás Maduro y al vicepresidente territorial de Obras Públicas y Servicios ministro Jorge Márquez, padrino del estado Zulia, este apoyo para Maracaibo a raíz de la presentación de un proyecto para la limpieza del municipio.

Asimismo, anunció que, “a partir del 1 de noviembre, se implementará un nuevo sistema de recaudación del servicio de recolección domiciliaria en Maracaibo que tendrá un valor de $5 en base al cálculo de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) por lo que en las próximas semanas estaremos firmando convenios con las empresas” para llevar a cabo este proceso para avanzar con la transformación de la ciudad.

Mejora la frecuencia de recolección

Robles anunció además, la incorporación a mediados de noviembre de 60 nuevos camiones compactadores en alianza con la empresa Fospuca, lo que permitirá pasar de una frecuencia de recolección de dos y tres veces por semana a una recolección diaria.

Estima también que, para final de diciembre esta frecuencia se materialice en todas las parroquias del municipio.

Prensa Alcaldía de Maracaibo/Dirección General de Servicios Públicos